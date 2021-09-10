Atik ailesi çınarını kaybetti

Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen simalarından ve sanatçı Ferhat Atik'in babası olan Ali Fehmi Atik hayatını kaybetti.
Ali Fehmi Atik bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabrstanlığı'na defnedildi.
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