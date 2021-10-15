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Atasoylu ailesinin acı günü

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Atasoylu ailesinin acı günü
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Aslen Balalanlı olup uzun yıllardan beridir İskele’ye bağlı Boğaztepe köyünde yaşamakta olan Fatma Atasoylu dün akşam yaşama veda etti.
Boğaztepe’nin sevilen simalarından ve yardımseverliğiyle bilinen Atasoylu’nun vefatı nedeniyle ailesi ve Boğaztepe köyünde büyük üzüntü yaşandı.
Fatma Atasoylu, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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