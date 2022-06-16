Atakara ailesinin acı günü

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri daha hayata gözlerini yumdu.
Aslen Baf'ın Yeşilova(Mandria) köyünden olup Alsancak‘ta ikamet eden Salih Raif Atakara hayatını kaybetti.
Atakara ailesinin çınarı olan Salih Atakara’nın cenazesi bugün (Perşembe) ögle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
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