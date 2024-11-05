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Atakan ailesi yasta

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Atakan ailesi yasta
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Ülkemizin büyük kentlerinden olan Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden Atakan ailesinin sevilen siması Mustafa Hassan Atakan dün vefat etti.
Atakan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Gazimağusa’da kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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