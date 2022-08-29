Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Osman Fazıl Polat Paşa Camii Derneği As Başkanı Hacı Ali Köklüoğlu namı diğer Aşık Ali vefat etti.
Ali Köklüoğlu, bugün öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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