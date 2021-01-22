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Aşı sonrası şüpheli ölüm

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Akdeniz’de Koah ve şeker hastası olan 68 yaşındaki Ergün Çakmak, önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde ‘Sinovac’ isimli aşıyı yaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti

Aşı sonrası şüpheli ölüm
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Akdeniz’de yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Ergün Çakmak, dün sabah saat 07.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Çakmak’ın Koah hastası olduğu ve önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde Covid- 19 aşısı yaptırdığı öğrenildi.
Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın aşı olduğunu doğruladı. Birinci, Çakmak’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceğini ifade etti.
Koah ve şeker hastası olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Çakmak’ın dün ‘Sinovac’ isimli aşıyı yaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetmesi, şüphe uyandırdı.
Çakmak’ın hayatını yitirmesi, endişelere neden oldu ve bazı çevrelerce ölüm aşıya bağlandı.
Çakmak’ın cenazesi bugün ikindi namazında Akdeniz köy mezarlığında defnedilecek
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