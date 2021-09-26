Arzu Cihangir sevenlerini üzdü

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Mehmetçik'li olup uzun yıllardan beridir Mağusa'da ikamet eden Arzu Cihangir dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir tedevi gören Arzı Cihangir'in vefatı başta ailesi olmak üzere Mehmetçik ve Mağusa'da büyük üzüntü yaratırken, Cihangir kılınan cenaze namazı sonrasında bugün saat 11.00'de Mağusa Kabristanlığı'na defnedildi.
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