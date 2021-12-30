Arslan ailesinin acı günü

Lefkoşa'nın en eski yerleşim yerlerinden Surlariçi'nin sevilen siması ve çınarlarından biri daha hayatını kaybetti.

BRT çalışanlarından Betül Arslan Akkuş'un annesi ve ayni zamanda Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş'un kayınvalidesi olan Sadiye Arslan dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sadiye Arslaan'ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

Arslan'ın bugün saat 11.30'da kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.