Arpalıklı’ya askeri törenle veda

Emekli Üsteğmen Erdoğan Arpalıklı, askeri törenle kaldırılarak Lefkoşa kabristanlığına defnedildi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği üyesi, eski komutan Erdoğan Arpalıklı yaşamını yitirdi. Arpalıklı'nın cenazesi önceki gün İsmail Safa Camisi'nden askeri törenle kaldırılarak Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde Takım, Bölük komutanlığı yapmış olan E. Üsteğmen Erdoğan Erdoğan Arpalıklı, LTB çalışanı ve Göçmenköy’de uzun yıllar kalecilik yapan Ulus Arpalıklı’nın da babasıydı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan Arpalıklı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Tatar mesajında “1974 Barış Harekatı’nda Üstteğmen olarak Komando Bölük Komutanı ve Hava Kurumu’nda idare amiri olarak görev yapan ve ülkesine birçok hizmeti bulunan vatansever insan Erdoğan Arpalıklı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum”. ifadelerini kullandı.