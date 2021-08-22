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Arife Günalp hayata tutunamadı

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Arife Günalp hayata tutunamadı
Gazimağusa bölgesi köylerinden Tuzla köyü bugün sabaha acı bir haberle uyandı.
Tuzla köyünün sevilen simalarından Arife Günalp bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde bir süreden beridir tedavi görmekte olan Arife Günalp’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Günalp’in yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
 
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