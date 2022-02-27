Arif Levent hayatını kaybetti

Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Sütlüce sevilen bir simasını daha kaybetti.
Geçitkale Belediyesi'ne bağlı Sütlüce köyü sakinlerinden olan Arif Levent dün hayata gözlerini yumdu.
Arif Levent kılınan cenaze namazının ardından Sütlüce Mezarlığı'na defnedildi.
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