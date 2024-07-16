Arasta bir emektarını daha kaybetti

Lefkoşa Arasta bölgesi bir çınarını daha kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

Arasta bölgesinin sevilen esnaflarından olan ve 64 yıl Arasta'da esnaflık yapan Ertan Ercantan bugün vefat etti.

Ercantan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nda kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.