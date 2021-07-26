banner583
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
492 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
39 0
 
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
37 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
55 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
76 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
38 0
banner661
banner682

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM​

banner476

1. 26.07.2021 tarihinde saat 07.50 sıralarında Haspolat Ağıllar bölgesinde sakin Halil İbrahim ERDOĞAN(E-36) kalmakta olduğu lojmanın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

banner666
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM​
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

​ 1. 26.07.2021 tarihinde saat 07.50 sıralarında Haspolat Ağıllar bölgesinde sakin Halil İbrahim ERDOĞAN(E-36) kalmakta olduğu lojmanın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır.
Halil İbrahim ERDOĞAN’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.