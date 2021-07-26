ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
1. 26.07.2021 tarihinde saat 07.50 sıralarında Haspolat Ağıllar bölgesinde sakin Halil İbrahim ERDOĞAN(E-36) kalmakta olduğu lojmanın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır.
Halil İbrahim ERDOĞAN’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.
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