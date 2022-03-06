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Amcaoğlu ailesi yasa boğuldu

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Amcaoğlu ailesi yasa boğuldu

Gönyeli’ye 1996 – 2006 yılları arasında muhtar olarak hizmet veren, eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu (85), bu sabah 05.00 sularında yaşamını yitirdi.

Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan Selçuk Amcaoğlu, maliye ve eğitim eski bakanlarından UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun S. Amcaoğlu’nun babası, yine eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerimizden Hüseyin Amcaoğlu’nun ağabeyiydi.

Aileden verilen bilgiye göre, Gönyeli’deki evinde yaşama veda eden Selçuk Amcaoğlu, aynı köyde 1937 yılında doğdu. Selçuk Amcaoğlu, eşi Fatma Amcaoğlu’nu dört yıl önce kaybetmişti.

Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi yarın saat 11.00’de Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınacak namaz sonrası aynı kabristanlıkta toprağa verilecek.

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