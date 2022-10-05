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Amcaoğlu ailesi çınarını kaybetti

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Amcaoğlu ailesi çınarını kaybetti
Gönyeli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından olan Adnan Amcaoğlu dün hayata gözlerini yumdu. 
Gönyeli Belediyesi eski başkanlarından Ali Çetin Amcaoğlu'nun babası, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu'nun ise dedesi olan Adnan Amcaoğlu'nun vefatı başta Gönyeli olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Adnan Amcaoğlu, bugün Gönyeli Spor Kulübü'nde düzenlenen tören sonrasında Gönyeli Cami'sinde kılınan öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı'na defnedildi.
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