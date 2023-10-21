Altıntaş ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın tanınmış ve sevilen makinistlerinden olan Zafer Altıntaş'ın sevilen eşi Yeşim Altıntaş vefat etti.

Bir süre önce yaşadığı kalp problemi nedeniyle tedavi için Türkiye'ye giden Yeşim Altıntaş hayata tutunamadı.

Altıntaş'ın cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.