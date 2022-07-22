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Altınöre, Hamitköy'ü yasa boğdu

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Altınöre, Hamitköy'ü yasa boğdu
Hamitköy’ün sevilen siması Gürsel Altınöre bugün yaşamını yitirdi.
60 yaşında hayata veda eden Altınöre’nin cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Hamitköy mezarlığına defnedilecek.
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