Altınöre, Hamitköy'ü yasa boğdu

Hamitköy’ün sevilen siması Gürsel Altınöre bugün yaşamını yitirdi.
60 yaşında hayata veda eden Altınöre’nin cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Hamitköy mezarlığına defnedilecek.
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