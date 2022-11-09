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Alsancak yasta

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Alsancak yasta
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak sakini olan ve çevresinde güler yüzlülüğüyle sevile bir kişilik olan Aygün Yücebulut bu akşam hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Aygün Yücebulut, yaşama tutunamadı. Yücebulut'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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