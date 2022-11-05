Alsancak, Ramadan amcasını kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak'ın sevilen sayılan kişilerinden ve ailelerinden olan Güvenoğlu ailesinin çınarı Ramadan Güvenoğlu bügün vefat etti.
Ramadan Güvenoğlu, bugün ikindi namazına müteakip kılanacak cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığı'nda defnedilecek.
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