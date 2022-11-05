banner875
banner815
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
10 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
49 0
 
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
13 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
16 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
18 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
25 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
13 0
banner878

Alsancak, Ramadan amcasını kaybetti

banner476

banner825
Alsancak, Ramadan amcasını kaybetti
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak'ın sevilen sayılan kişilerinden ve ailelerinden olan Güvenoğlu ailesinin çınarı Ramadan Güvenoğlu bügün vefat etti.
Ramadan Güvenoğlu, bugün ikindi namazına müteakip kılanacak cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığı'nda defnedilecek.
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.