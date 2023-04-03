Alsancak, Kadri abisine ağlıyor

Alsancak sevilen bir simasını daha amansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf'ın Mandria köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Kadri Şevket Davman hakkın rahmetine kavuştu.
Kadri Davman'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığı'na defnedilecek.
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