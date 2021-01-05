banner583
banner590
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
14 0
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
231 0
 
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
17 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
17 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
14 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
21 0
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
409 0
banner529
banner570

Alsancak Enver amcasına ağlıyor

banner476

Alsancak Enver amcasına ağlıyor
Alsancak bir çınarını daha kaybetti.
Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Mandria(Yeşilova)köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Enver Kombaycı dün akşam hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
Alsancak bölgesinin sevilen ism Enver Kombaycı’nın vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntü yarattı.
 
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.