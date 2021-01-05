Alsancak Enver amcasına ağlıyor

Alsancak bir çınarını daha kaybetti.

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Mandria(Yeşilova)köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Enver Kombaycı dün akşam hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedildi.

Alsancak bölgesinin sevilen ism Enver Kombaycı’nın vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntü yarattı.



