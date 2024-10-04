Alsancak bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alsancak sakinlerinden sevilen çınar Fatma zihni bugün sabah saatlerinde vefat etti.

89 yaşında hayata vedan eden Zihni’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Alsancak Şehit Zafer Bolkan Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.

