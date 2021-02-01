Alpay Lisani son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar öğretmenlik yapan, Kimlik ve Muhaceret Dairesi eski müdürlerinden Baf doğumlu Alpay Lisani dün hayatını kaybetti.
Lisani'nin cenazesi bugün saat 10.30'da yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında defnedildi.
Cenazeye UBP Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.
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