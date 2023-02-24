Alkışla, sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çevresince sevilen sayılan bir kişilik olan Ayşe Alkışla dün gece hayata gözlerini yumdu.
İki çocuk ve iki torun sahibi olan Ayşe Alkışla’nın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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