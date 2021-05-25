Aligüllü sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti.
Lefkoşa'nin sevilen simalarından olan ve yıllarca Çetinkaya Spor Kulübü lokalini işleten İlkin Aligüllü vefat etti.
Aligüllü'nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü.
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