Ali Nazif'ten erken veda

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti.
Aslen Larnaka'ya bağlı Civisil köyü sakini olan ve 1974 göcü sonrasında İskele'de hayatını sürdüren Ali Nazif bugün hayatını kaybetti.
Yıllarca Civisil Spor Kulübü yöneticiliği ve başkanlığı yapan, UBP İskele İlçe yönetim kurulu üyesi Ali Nazif'in erken vedası bölgede büyük üzüntü yarattı.
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