Ali Çetin İsmihan sevenlerini üzdü

Gönyeli’nin sevilen simalarından biri daha hayata veda etti.
Gönyeli’de ‘Senmacı’ lakabıyla bilinen Ali Çetin İsmihan, bugün hayatını kaybetti.
İsmihan yarın Gönyeli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı’na defnedilecek.
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