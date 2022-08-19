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Ali Çetin İsmihan sevenlerini üzdü

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Ali Çetin İsmihan sevenlerini üzdü
Gönyeli’nin sevilen simalarından biri daha hayata veda etti.
Gönyeli’de ‘Senmacı’ lakabıyla bilinen Ali Çetin İsmihan, bugün hayatını kaybetti.
İsmihan yarın Gönyeli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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