Ali Ahmet Engin sevenlerini üzdü

Ülkemizin tanınmış simalarından 81 yaşındaki Ali Ahmet Engin, hayatını kaybetti.
Ali Ahmet Engin, geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren döviz bürosu sahibi Gökhan Naim'in kayınpederiydi.
Ali Ahmet Engin'in cenazesi yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.
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