banner583
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
16 0
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
87 0
 
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
155 0
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
20 0
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
151 0
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
92 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
85 0
banner661

Ali Ahmet Engin sevenlerini üzdü

banner476

banner666
Ali Ahmet Engin sevenlerini üzdü
Ülkemizin tanınmış simalarından 81 yaşındaki Ali Ahmet Engin, hayatını kaybetti. 
Ali Ahmet Engin, geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren döviz bürosu sahibi Gökhan Naim'in kayınpederiydi.
Ali Ahmet Engin'in cenazesi yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.