Alevi cemaatini üzen veda

KKTC Alevi Kültür Merkezi Derneği Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim Sezikli’nin eşi ve dernek üyesi Perihan Sezikli bugün hayatını kaybetti.
KKTC Alevi Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada, Perihan Sezikli, 21 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 15:00’da Alevi Kültür Merkezi Cemevi’nde yapılacak anma töreninin ardından saat 16:00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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