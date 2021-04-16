Alaniçi’nin acı kaybı



Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne bağlı köylerden Alaniçi köyünde ikamet eden Ali Faik Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Alaniçi köyünün sevilen simalarından olan Ali Faik Taşcıoğlu'nun vefatı Alaniçi ve civar köylerde üzüntüyle karşılandı. Taşcıoğlu'nun cenazesi dün ikindi namazını müteakip Alaniçi mezarlığına defnedildi.



