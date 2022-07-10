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Alaniçi yasa boğuldu

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Alaniçi yasa boğuldu
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Alaniçi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka’ya bağlı Klavya doğumlu olan Alaniçi köyünün sevilen simalarından Hasan Hüseyin Tuğralı hayata gözlerini yumdu.
Uzun yıllar Karayolları Dairesi’nde greyder şoförlüğü yaparak emekli olan Hasan Hüseyin Tuğralı, bir süreden beridir kalp problemi nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi.
Tuğralı’nın vefatı nedeniyle başta ailesi olmak üzere bölge yasa boğuldu.
 
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