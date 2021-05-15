Alaniçi, Münevver ablasına ağlıyor

Mağusa bölgesinin şirin köylerinden Alaniçi sevilen bir simasını daha kaybetti.

Alaniçi köyünün Münevver ablası Münevver Çavuş bugün sabah hayatını kaybetti.

Çavuş'un cenazesi ikindi namazına müteakkip Alaniçi Mezarlığı'na defnedilecek.

Çavuş'un vefatı vaşta yakınları olmak üzere köyde büyük üzüntüye neden oldu.