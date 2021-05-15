banner583
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
22 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
53 0
 
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
254 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
26 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
95 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
44 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
banner661
banner570

Alaniçi, Münevver ablasına ağlıyor

banner476

Alaniçi, Münevver ablasına ağlıyor
Mağusa bölgesinin şirin köylerinden Alaniçi sevilen bir simasını daha kaybetti.
Alaniçi köyünün Münevver ablası  Münevver Çavuş bugün sabah hayatını kaybetti.
Çavuş'un cenazesi ikindi namazına müteakkip Alaniçi Mezarlığı'na defnedilecek.
Çavuş'un vefatı vaşta yakınları olmak üzere köyde büyük üzüntüye neden oldu.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.