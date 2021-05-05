Alaniçi bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Alaniçi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Klavyalı olan ve 1974 sonrasında Alaniçi'ne göç eden Hürmüse Emirali Soykırlı bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Hürmüse Soykırlı'nın cenazesi öğle namazı sonrasında Alaniçi Kabristanlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.