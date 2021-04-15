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Alaniçi, Ali Faik dayısını kaybetti

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Alaniçi, Ali Faik dayısını kaybetti
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Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne bağlı köylerden Alaniçi köyünde ikamet eden  Ali Faik Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Alaniçi köyünün sevilen simalarından olan Ali Faik Taşcıoğlu'nun vefatı Alaniçi ve civar köylerde üzüntüyle karşılandı.
Taşcıoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Alaniçi mezarlığına defnedilecek. 
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