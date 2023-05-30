Aktu ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa sakini, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi emeklisi Ahmet Aktu bugün vefat etti.

Aktu, Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.

