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Aktolga’yı kaybettik

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Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği görevi yapan, tanınmış laboratuvar uzmanı Önol Aktolga, 72 yaşında hayata veda etti

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Aktolga’yı kaybettik
 
Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği görevi yapan, tanınmış laboratuvar uzmanı 72 yaşındaki Önol Aktolga hayatını kaybetti. Aktolga’nın bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.
Önol Aktolga’nın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Önol Aktolga’nın cenazesi bugün saat 12.00’de öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Aktolga Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 5 dönem, tam 16 sene boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştu. 
Önol Aktolga, RADYO SİM'in de kurucuları arasındaydı. Uzun yıllar Radyo Sim'de yönetim kurulu üyeliği de yapan Aktolga'nın ölümü UNITED MEDYA'da da büyük üzüntü yarattı.
Kanal Sim ve Sim FM adına bir açıklama yapan Sami Özuslu üzüntüyü dile getirdi, Aktolga ailesine başsağlığı diledi.
 
 
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