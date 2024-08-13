Aktaş, sevenlerini üzdü

Girne bölgesi sevilen sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne sakini, sevilen kişilik, güler yüzüyle tanınan Akın Aktaş dün vefat etti.

Aktaş’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yaşa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.

