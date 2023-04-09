Aksoy ailesi yasta

Yeniboğaziçi Belediyesi köylerinden Yıldırım arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Yıldırım köyünün sessiz, sakin, sevilen simalarından olan Hanife Şakir Aksoy bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Bu ölümle son bir hafta içerisinde Yıldırım köyünde üçüncü vefat yaşandı.
Hanife Aksoy’un cenazesinin yarın kılınacak öğle namazına müteakip Yıldırım Kabristanlığı’nda defnedileceği bildirildi.
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