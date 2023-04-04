Aksoy ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.

Aslen Celyalı olup, 1974 sonrasında Yıldırım köyüne yerleşen Aksoy ailesinin son çınarı Leyli Aksoy vefat etti. Tam 3 yıl önce ayni gün vefat eden eşinden sonra Leyli Aksoy da 88 yaşında vefat etti.

Aksoy'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Köy Mezarlığı'na defnedilecek.