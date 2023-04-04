banner913
banner932
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
12 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
11 0
 
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
29 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
14 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
banner915

Aksoy ailesi çınarını kaybetti

banner476

banner825
Aksoy ailesi çınarını kaybetti
banner931
Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.
Aslen Celyalı olup, 1974 sonrasında Yıldırım köyüne yerleşen Aksoy ailesinin son çınarı Leyli Aksoy vefat etti. Tam 3 yıl önce ayni gün vefat eden eşinden sonra Leyli Aksoy da 88 yaşında vefat etti.
Aksoy'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Köy Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.