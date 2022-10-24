Aksoy ailesi bir çınarını daha kaybetti

Mesarya köylerinden Yıldırım köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
9 ay önce eşi vefat eden Hayriye Aksoy dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Hayriye Aksoy, bugün öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.