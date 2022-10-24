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Aksoy ailesi bir çınarını daha kaybetti

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Aksoy ailesi bir çınarını daha kaybetti
Mesarya köylerinden Yıldırım köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
9 ay önce eşi vefat eden Hayriye Aksoy dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Hayriye Aksoy, bugün öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek.
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