Akova'yı üzen ölüm

Mağusa'ya bağlı Akova köyünün sevilen simalarından Embiya Çınar geçerdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Akova’da evinde rahatsızlanan 56 yaşındaki Embiya Çınar ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'dan göçmen gelen Embiya Çınar, tüm bölge köylülerin oto elektrik işlerini ve çocukların bisikletlerinin tamirini yapan Embiya Çınar'ın vefatı bölgede derin üzüntüye neden oldu.