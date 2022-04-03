Akova, Ahmet abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Akova sevilen bir büyüğünü zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyü sakinlerinden olan ve bölgede sevilen sayılan bir sima olan Ahmet Gökçer, bugün sabaha doğru yaşadığı rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Gökçer, kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı’na defnedilecek.

