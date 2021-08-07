Akıllıoğlu ailesinin acı kaybı

Mağusa bölgesi köylerinden Yıldırım sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Adanalı olup 1974 yılıyla birlikte gelen ailelerden olan Akıllıoğlu ailesinin gelini Fikriye Akıllıoğlu hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunu nedeniye tedavi gördüğü Türkiye'de hayatını kaybeden Fikriye Akıllıoğlu, Dörtyol Polis Karakolu amiri Yusuf Akıllıoğlu'nun eşiydi.

Fikriye Akıllıoğlu'nun cenazesinin Adana'da defnedileceği bildirildi.