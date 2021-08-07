banner583
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
7 0
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
35 0
 
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
14 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
33 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
54 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
229 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
23 0
banner661

Akıllıoğlu ailesinin acı kaybı

banner476

banner666
Akıllıoğlu ailesinin acı kaybı
Mağusa bölgesi köylerinden Yıldırım sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Adanalı olup 1974 yılıyla birlikte gelen ailelerden olan Akıllıoğlu ailesinin gelini Fikriye Akıllıoğlu hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunu nedeniye tedavi gördüğü Türkiye'de hayatını kaybeden Fikriye Akıllıoğlu, Dörtyol Polis Karakolu amiri Yusuf Akıllıoğlu'nun eşiydi.
Fikriye Akıllıoğlu'nun cenazesinin  Adana'da defnedileceği bildirildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.