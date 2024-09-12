Akgür ailesi yasta

Aslen Aydoğanlı olup uzun bir süreden beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Güngör Akgür bugün vefat etti.

Akgür’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi 13 Eylül 2024 Cuma günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek.

