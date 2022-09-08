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Akdoğan Volkan abisine ağlıyor

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Akdoğan Volkan abisine ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdığan sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan Belediye Personeli Mustafa Özdoğaç'ın ve Akdoğan Akıncılar Gençlik Kulübü eski başkanlarından Mehmet Özdoğaç' ın babaları ve Akdoğan Belediyesi eski meclis üyesi Filiz Özdoğaç'ın eşi olan Volkan Özdoğaç bugün hayatını kaybetti.
Özdoğaç yarın Akdoğan Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Akdoğan Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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