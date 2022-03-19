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Akdoğan Şirin ablasına ağlıyor

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Akdoğan Şirin ablasına ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan sakinlerinden olan ve bölge halkıbın sevip saydığı bir sima olan Şirin Özsaitoğlu dün akşam saatlerinde vefat etti.
UBP milletvekilli Ahmet Savaşan'ın da teyzesi olan Şirin Özsaitoğlu bugün öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Akdoğan Kabristanlığına defnedilecek.
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