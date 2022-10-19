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Akdoğan Şerife ablasına ağlıyor

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Akdoğan Şerife ablasına ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan sakini olan ve çevresinde yardımseverliği ile bilinen Şerife Bozkurt bugün hayata gözlerini yumdu.
Şerife Bozkurt, yarın Akdoğan Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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