Akdoğan Osman abisini kaybetti

Mesarya köylerinden Akdoğan köyüğ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan köyü sakinlerinden ve çevresinde sevilen bir kişi olan Osman Çoban dün gece hayatını kaybetti.
Çoban bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezalığı'na defnedilecek.
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