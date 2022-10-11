banner875
banner815
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
13 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
21 0
 
27 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
11 0
Favoriler galip
Favoriler galip
12 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
51 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
45 0
banner878

Akdoğan Osman abisini kaybetti

banner476

banner825
Akdoğan Osman abisini kaybetti
Mesarya köylerinden Akdoğan köyüğ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan köyü sakinlerinden ve çevresinde sevilen bir kişi olan Osman Çoban dün gece hayatını kaybetti.
Çoban bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Mezalığı'na defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.