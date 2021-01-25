Akdoğan'lı Hüseyin Usta hayatını kaybetti

Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
Aslen Bodamyalı olan ve 1974 sonrasında Akdoğan'da yaşamaya başlayan Hüseyin Usta hayatını kaybetti.
İki kız evladı sahibi Hüseyin Usta'nın ölümü bölgede üzüntü yarattı.
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