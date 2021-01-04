Akdoğan'ı üzüntüye boğan ölüm

Akdoğan öğleden sonra yaşanan bir ölüm olayı nedeniyle şok oldu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Akdoğan köyünün kuzey kısmında eski çöplük mevkiinde, Akdoğan'da sakin 81 yaşındaki Yılmaz SEVDALI, ağılı yakınlarında aracı yanında ölü olarak bulundu.

Yılmaz SEVDALI'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı açıklanırken, olay yerinden aldığımız bilgiye göre Sevdalı'nın düşmesi sonucunda kafasını çarpması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılmaz Sevdalı'nın ölümü bölgede üzüntüye neden oldu.